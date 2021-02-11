شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدلات تشغيل رحلات البالون الطائر في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت معدلات تشغيل رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر خلال الفترة الماضية، انخفاضًا كبيرًا في أعداد الرحلات، نتيجة انخفاض الأعداد المتدفقة من مختلف الجنسيات، وذلك في ظل استمرار جائحة كورونا بمختلف أنحاء العالم.

وقال محمد همام، مرشد سياحي، في بيان، إن مهبط البالون الطائر بمطار الأقصر يقوم يومياً بعمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت التابعة له، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة في كل الرحلات، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري.

وأضاف أن حركة السياحة الأجنبية الوافدة إلى محافظة الأقصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا، رغم الإمكانيات والتجهيزات الضخمة التي تتمتبع بها كافة الفنادق والمنتجعات السياحية المودة بالمحافظة، وما زالت حركة السياحة تعتمد على رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة وباقى مدن البحر الأحمر .

ومن المعروف أن رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر للتنشيط السياحي، وكانت تسجل سنويًا أكثر من 11 ألف رحلة.