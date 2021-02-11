شكرا لقرائتكم خبر عن محذرًا من تكرار مسلسل «الراية البيضا».. رئيس أتيليه الإسكندرية يستنجد بالمسؤولين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور محمد رفيق خليل، رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل لإنقاذ الأتيليه ووقف ما سماه محاولات القضاء على هذا الصرح الثقافي العظيم.

وقال خليل في تصريحات صحفية، الخميس، إن أتيليه الإسكندرية أحد الصروح الثقافية الكبيرة، والتي يجب تكاتف الجميع للحفاظ عليها وعدم التفريط في هذا الصرح الذي بلغ عمره نحو 87 عاماً ومعروف على جميع الأصعدة المحلية والدولية والعالمية.

وطالب خليل بتدخل البرلمان بتعديل قانون العلاقة الإيجارية الخاصة بالمادة التي منحت للأشخاص حق الإيجار وليس للشخصيات الاعتبارية الحق في ذلك وأن يتم تغيير هذا القانون وأن يعود لصيغته الأولى بأن يسري عليهم هذا القانون، مشددًا على ضرورة إعادة صياغة قانون العلاقة الإيجارية بين الكيانات الساكنة في عقارات قديمة سواء أفراد أو هيئات عامة واعتبار الشخصيات الاعتبارية مثل الأفراد، محذراً من أهذه المشكلة لا تنطبق على الأتيليه فقط وإنما لعديد من الهيئات والوزارات والجهات الثقافية والجمعيات الأهلية.

وناشد رئيس أتيليه الإسكندرية جموع المثقفين على مستوى مصر بضرورة الضغط على المسؤولين محذراً من أن فقدان أتيليه الإسكندرية كارثة تفوق تكرار المسلسل الدرامي الراية البيضا موضحا نحن هنا لا ندافع عن مبنى وإنما عن ندافع عن كيان وصرح ثقافي كبير.

ولفت خليل إلى أن التسلسل الزمني لتاريخ الأتيليه، يعود إلى عام 1934 فيما أن القصر تم بنائه عام 1893م.

وأوضح أن المبنى كأثر ضمن آثار مصر الإسلامية والقبطية تحت رقم 538 لعام 1996م وأنه سُجل في عداد المباني التراثية طبقا للقرار الوزاري رقم 287 لعام 2008م تحت رقم 1346 وتم توجيه القرار أيضا لرئيس مجلس إدارة الأتيليه وهذا يؤكد أن الأتيليه والمكان جزء واحد.