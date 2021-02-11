شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 7 أطنان مخلفات من موقف «حنطور مرحبا» في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ قطاع النظافة بحي جنوب الأقصر، الخميس، حملة نظافة مكبرة، بقيادة سمير سعود، مسؤول النظافة، وتحت إشراف حسن خليدي رئيس الحي، استهدفت منطقة موقف «حنطور مرحبا»، وذلك بناء على توجيهات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر.

وقال مسؤول قطاع النظافة، في بيان، إنه تم رفع مخلفات وروث الخيول بمنطقة موقف حنطور مرحبا، وتطهيرها من الروائح الكريهة التي تنبعث من روث الخيول.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 7 أطنان مخلفات، وجارٍ مواصلة حملات نظافة هذه المنطقة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر.