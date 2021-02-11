شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 1667 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة البيطرية ببندر بنها، برئاسة الدكتور محمد جودة، مدير الإدارة فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، والتي انطلقت في 6 فبراير الجارى بإشراف الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطرى بالقليوبية بجميع مراكز محافظة القليوبية فعاليات بمختلف المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.

وقال «جوده» أنه تم تحصين 1667 رأس ماشية ب 4 تحصينات هي مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والنيموباك والأحادي تزامنًا مع عمل قاعدة بيانات شاملة لرؤوس الماشية من خلال عمل بطاقة تسجيل للحيوانات، وترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وقال مدير الإدارة إن الحملة تشمل حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكدت الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطرى بالقليوبية أن الهدف من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع هو الكشف البيطرى للاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الانتشار، والتي تتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات، وكذا تعرضها للوفاة وخاصة الصغيرة منها.