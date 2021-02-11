شكرا لقرائتكم خبر عن الزملوط وهيكل يلتقيان العاملين بمشروع توصيل الغاز الطبيعي بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، بالعاملين من أبناء المحافظة، بشركة «طاقة عربية» المنفذة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي، والذين جرى اختيارهم من خلال المسابقات التي تم الإعلان عنها من قبل، بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، والمهندس خالد أبوبكر، عضو مجلس إدارة الشركة، والوفد المرافق لهم.

وأكد الزملوط بحسب بيان، الخميس، ضرورة اكتساب العاملين لأقصى معدلات الكفاءة الفنية والالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والمحدد لها نهاية يونيو المقبل، استعدادا للبدء في تنفيذ المراحل التالية بالمراكز الأخرى والتوسع في إستخدامات الغاز لخدمة الأنشطة الصناعية والزراعية المختلفة.

كما أشار هيكل إلى أن المشروع يعد أحد نتائج الإصلاح الإقتصادي الذي تبنته الدولة والقيادة السياسية، وأحد مراحل المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة أنحاء الجمهورية.

على صعيد آخر، استعرض الزملوط أبرز المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظة والمقومات والفرص الاستثمارية المتاحة والاستثمارات التي جرى توجيهها بكافة المجالات لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، كما تمت مناقشة سبل التعاون بين المحافظة والشركة في مجالات الاستثمار المختلفة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.