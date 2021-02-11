شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالسودان يستقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف والقافلة الدعوية المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ختام أنشطة القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان، استقبل السفير المصري حسام عيسى، سفير مصر بالسودان، الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، وأعضاء قافلة الأوقاف المصرية الدعوية، بحضور الدكتور عبدالرحيم آدم، رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم، والدكتور إبراهيم التيجاني، منسق القافلة الدعوية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة السودان .

وفي بداية اللقاء، رحب السفير حسام عيسى، سفير مصر بالسودان، بأعضاء القافلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة أقرب الزيارات إلى قلبه، ومؤكدًا الطبيعة الخاصة التي تجمع العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث تربطنا بالسودان أواصر قربى ومصالح تتجاوز علاقات الجوار، مؤكدًا أن علاقة مصر بالسودان ليس لها مثيل في العالم .

ومن جانبه أكد الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بدولة السودان، سعادته الغامرة بهذه القافلة، مشيرًا إلى الأثر الطيب الذي خلفته في الولايات التي وصلت إليها قائلا: «إننا فتحنا لكم قلوبنا وأدخلناكم وأحببناكم لله (عز وجل)، ونحن سعداء بما تركتم من أثر كبير في نفوس الناس، ونحن فخورن بكم، ونتمنى أن تكون بداية وسُنة حسنة في مجال تبادل الخبرات والقوافل المشتركة بما ينفعنا في ديننا ودنيانا».

ومن جانبه، قدم الدكتور أشرف فهمي الشكر والامتنان للسفير على حفاوة الاستقبال وتحفيزه للقافلة، كما قدم الشكر لكل من ساهم في نجاح القافلة من الوزيرين الكريمين د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، والشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، وأعضاء القافلة من الجانبين المصري والسوداني .