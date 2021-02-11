شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تشيد بدور مصر في مبادرة تصنيع لقاح كورونا وتصديره لأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الدكتورة «ماتشيديسو مويتي» المدير الإقليمي لمنظمة لصحة العالمية لمنطقة أفريقيا عن سعادتها وتقديرها للمبادرة المصرية للتعاون مع إحدى الشركات المنتجة للقاحات بشأن التصنيع المحلى للقاح فيروس كورونا في مصر ومن ثم التصدير للدول الأفريقية بأسعار مناسبة.

ووجهت ماتشيديسو الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمشاركتها في المؤتمر واستعراض التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ونقل الخبرات والمعلومات في كيفية الاستجابة وخطة الاستعداد لتلك الأزمة، والحفاظ على المنظومة الصحية.

وأكدت المدير الإقليمي لمنظمة لصحة العالمية لمنطقة أفريقيا، خلال المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، بمشاركة الدكتورة هالة زايد، أهمية حصول شعوب القارة الأفريقية على لقاح فيروس كورونا حال توفره في كل بلد، لافتة أن التوزيع العادل للقاحات واستمرار اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من الأولويات الحاسمة للتغلب على تلك الأزمة.