شكرا لقرائتكم خبر عن «حلوان للصناعات غير الحديدية»: نمد المصانع بخامات نصف مشغولة للحد من الاستيراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عبدالخالق، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، إن المصنع يعمل على إمداد المصانع المحلية بخامات نصف مشغولة لإتمام تشكيلها بمصانعها للحد من الاستيراد.

وأضاف «عبدالخالق» لـ«المصرى اليوم» أن الشركة تعد من الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في تصنيع الألومنيوم وشرائط النحاس، وبدأ التشغيل الفعلى والإنتاج في 23 ديسمبر 1954، على مساحة 123 فدانًا، وبدأت عملية إنتاج القضبان والمواسير المطلوبة للذخيرة الصغيرة والخفيفة.

وأوضح أن المصنع سيكون له نصيب في إمداد المصانع المحلية بخامات نصف مشغولة لإتمام تشكيلها بمصانعها للحد من استيراد مثل هذه الأصناف من الخارج، مشيرًا إلى أن الشركة لها تاريخ طويل في التعاون مع الشركات الأجنبية، فقد تم التعاقد مع شركة «شتالباور اينهاوزن» الألمانية، أواخر عام 1950، على إنشاء مصنع للخامات غير الحديدية والورش اللازمة لإنتاج جسم الدانة والخرطوشة فقط للذخيرة المتوسطة والثقيلة، لتوفير المواد الخام محليًا لدعم الاقتصاد. وتابع: «أُعد هذا المصنع أساسًا لإنتاج النحاس الأصفر اللازم لصناعة الخراطيش للذخيرة الصغيرة والخفيفة، ويبلغ إنتاجه السنوى 2700 طن من النحاس الأصفر، ويمكن مضاعفة هذا الإنتاج في حالة تشغيل المصنع لأكثر من وردية واحدة».

ولفت إلى أن الهدف من تأسيس الشركة هو تصنيع المنتجات المعدنية غير الحديدية في جميع أشكالها، وكذا مواسير الرى بالرش ولوازمها والاتجار فيها في السوق المحلية والخارجية، علاوة على المنتجات المطلوبة للصناعات الحربية والطائرات، كما يدخل في نطاق أغراضها إنتاج وشراء وتسويق كافة مستلزماتها، ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.

وأشار إلى أن إنتاج منتجات الأوانى المنزلية بدأ عام 1995، كما تضمن الشركة منتجاتها من الأوانى المنزلية المتميزة المصنوعة من الألومنيوم النقى 99.7% والخالى من الرصاص وطبقا للمواصفات القياسية المصرية، كما تتميز الشركة بأنها تقدم إنتاجها من رقائق الألومنيوم «فويل» بجميع أنواعه للاستخدام الصناعى والمنزلى، والرقائق متعددة الطبقات الخاصة بعمليات تغليف وتعبئة المنتجات الغذائية والدوائية. ونوه بأن الشركة تصنع العديد من المنتجات المدنية، كما تنتج ألواحا وشرائط ورقائق وأسلاكا وقضبانا وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم، وكذا الموصلات الهوائية والكابلات المعزولة طبقًا للمواصفات القياسية العالمية والدراجات الهوائية ورشاشات المياه.