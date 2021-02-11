شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظات بتشكيل فرق ميدانية لمتابعة مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم توجيه المحافظات لتشكيل فريق متابعة بكل مركز يضم (رئيس المركز / مسئول متابعة / مسئول مشاركة اجتماعية) للمتابعة الميدانية وتوثيق العمل الميدانى أولاً بأول، فى مشروع تطوير القرى بالريف المصرى "حياة كريمة".

وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل فريق على مستوى كل محافظة تحت التوجيه المباشر للمحافظين للإشراف والتنسيق والمتابعة، لسرعة إنجاز المشروع القومى.

يأتى ذلك فيما تم تشكيل لجنة من مسئولي الادارة المحلية بكل محافظة تكن مسئولة عن توفير الأراضي المطلوبة لكل مشروع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك سواء من خلال حصر أراضى الدولة التي يمكن استخدامها، أو التنسيق مع المواطنين لتوفير الأراضى من خلال التبرع الفردى أو التبرع المجتمعى.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة نقوم حالياً بحصر المقاولين المحليين من كافة الفئات وسيتم موافاة الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بقوائم كاملة للمقاولين بكل محافظة ومركز لضمان تشغيلهم وتوفير فرص عمل لمواطني المراكز المستهدفة .