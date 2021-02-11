شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظات بتشكيل فرق ميدانية لمتابعة مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل فريق على مستوى كل محافظة تحت التوجيه المباشر للمحافظين للإشراف والتنسيق والمتابعة، لسرعة إنجاز المشروع القومى.
يأتى ذلك فيما تم تشكيل لجنة من مسئولي الادارة المحلية بكل محافظة تكن مسئولة عن توفير الأراضي المطلوبة لكل مشروع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك سواء من خلال حصر أراضى الدولة التي يمكن استخدامها، أو التنسيق مع المواطنين لتوفير الأراضى من خلال التبرع الفردى أو التبرع المجتمعى.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة نقوم حالياً بحصر المقاولين المحليين من كافة الفئات وسيتم موافاة الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بقوائم كاملة للمقاولين بكل محافظة ومركز لضمان تشغيلهم وتوفير فرص عمل لمواطني المراكز المستهدفة .