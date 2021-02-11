شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث مع أسقف شمال سيناء أمور الخدمة الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، الأنبا قزمان أسقف إيبارشية شمال سيناء، وبرفقته كاهنين من كهنة الإيبارشية؛ القمص مويسيس ناعوم والقس غبريال ابراهيم وكيل المطرانية، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من أمور الخدمة هناك.

وقدم قداسة البابا التعزية للقس غبريال ولابنته التي كانت برفقته، وذلك في رحيل زوجته، التي رقدت في الرب منذ يومين بعد معاناة مع المرض.

في سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، أمس الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع الماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، وكذلك الأنبا بولس أسقف أوتوا ومونتريال وشرق كندا، لبحث أمور الخدمة الكنسية.

وكان البابا تواضروس قد ألقى عظته مساء أمس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وبدون حضور شعبى، وقد خصصها عن "الأسرة والحوار الأسري"، قائلا ونحن في زمن كورونا يجب أن يكون لديك تفاؤل وأمل أن يرفع الله الوباء، فربما أرسلة لتحفيز الناس على التوبة، ورغم أن كورونا له جوانب سلبية إلا أن من أحد جوانبه الإيجابية أنه وفر وقتا للجلوس في الأسرة فنجلس مع بعضنا البعض ونستفيد من خبراتنا ونعيش في جو الأسرة.