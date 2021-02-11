شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن دعم المزارعين لتمكينهم من استيراد تقاوى البطاطس بأنفسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة ، إن الحجر مستعد لدعم كافة المزارعين لتمكينهم من استيراد تقاوى البطاطس بأنفسهم من خلال توصيلهم بالمصادر الجيدة لاستيراد التقاوى فى الخارج وتوفير الدعم الفني واللوجيستي لتسهيل مهمتهم فى استيراد التقاوى وهو ما سينهى الشكاوى التى تتردد كل موسم حول أسعار التقاوى.

وطالب العطار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بتفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية وأن تمارس دورها اتجاه مزارعيها باستيراد التقاوي لتفادي وقوع المزارعين فريسة للتجار، خاصة أننا في سوق عالمي حر ولا توجد فيه قيود على تداول السلع طالما تتفق مع الاشتراطات والمواصفات.

وقال رئيس الحجر الزراعى، إن رفع مواصفات استيراد تقاوي البطاطس خلال المواسم الأخيرة، ورفع من إنتاجية محصول البطاطس وهو ما تسبب في زيادة المعروض من السلعة في السوق الآن.

كان الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إدارة الحجر الزراعى، أكد أنه تم استيراد 110 آلاف طن تقاوى بطاطس وتم رفض منها 3000 طن لعدم مطابقتها المواصفات الحجرية حفاظا على الثروة الزراعية المصرية ، حيث يتم الاستيراد ، وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية، مضيفا أن هناك إجراءات مشددة من قبل إدارة الحجر سواء من خلال فحص الشحنات والإجراءات الرقابية المشددة للتأكد من مطابقة جميع الشحنات المستوردة.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات، هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى، ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبي.