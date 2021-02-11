شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" تجرى زيارات ميدانية للمحافظات لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه فيما يخص الاستعداد لمرحلة متابعة التنفيذ للمشروع القومى لتطوير القرى المصرية، تم البدء فى الزيارات الميدانية للمحافظات، وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين وأجهزة الإدارة المحلية لنقل التكليفات والتوجيهات والتأكد من جودة التنسيق مع الجهات المسئولة عن التنفيذ وإزالة أى معوقات.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوى بدأ الزيارات الميدانية، حيث أجرى قبل نحو أسبوعين زيارة لمحافظتي الأقصر وقنا اللتان تحتويان 7 مراكز من المراكز المستهدفة، كما قام فريق الدعم الفني بزيارات لباقي المحافظات، وسوف يتم القيام بزيارات ميدانية لكافة المحافظات خلال الشهر الجارى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، سيسهم فى تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصرى يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، مضيفاً أن هذا المشروع يساهم فى تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكداً فى هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع فى هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية، منوهاً إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سيشعر بثمار الإصلاح الإقتصادى، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التى نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.