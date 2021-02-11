شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يطلق من العريش مبادرة " منتجك داخلك" لتسويق الصناعات اليدوية لأندية الفتاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مبادرة اليوم تحت عنوان " منتجك داخلك" لتسويق وبيع الحرف والصناعات اليدوية التي تنفذها اندية الفتاة بكل محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال افتتاحة اليوم، معرض الحرف والصناعات والمشغولات اليدوية، بالمدينة الشبابية بالعريش، برفقة اللواء محد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال صبحي ان الوزارة ستساهم بشكل كبير في تلك المصنوعات والمشغولات والحرف اليدوية التي تنفذها اندية الفتاة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

واكد صبحي ان الوزارة تشجع جميع الفتيات بمختلف اعمارهم على الصناعات اليدوية المبتكرة والتي تساهم بشكل مناسب في توفير فرص عمل مناسبة لهن، مما له اثر كبير في تزويد دخلهم من خلال فرص تسويقية حقيقة ستوفرها الوزارة مع عدد من الشركات العاملة في هذا المجال.

ومن جانبه وجه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الشكر لوزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل لسيناء، وتبني الوزير تسويق المنتجات السيناوية بالتعاون مع وزارة التضامن.

يشار الي ان وزير الشباب والرياضة يقوم بزيارة لمحافظة شمال سيناء يفتتح خلالها المهرجان الرياضي الاول بمدينة العريش.