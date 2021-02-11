شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة القاهرة الخط الساخن 19564 لتلقى شكاوى النظافة بالعاصمة، وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على سرعة التجاوب والتفاعل مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود مخلفات أو تراكمات للقمامة ورفعها على الفور ، كذلك التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود قصور من متعهدى الجمع السكنى أو محاولتهم فرض رسوم مالية على الوحدات السكنية.

وكانت هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أعلنت إتاحة خدمة رفع مخلفات الهدم وتشطيب الوحدات، والمخلفات المتراكمة بالوحدات السكنية، مجانا، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات بالطرق مما يشوه المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.

وأكدت هيئة النظافة والتجميل، أن خدمة نقل المخلفات متاحة من خلال الخطوط الساخنة للهيئة، وهى 29223410، أو 26843759 والتى تعمل على مدار الساعة، وتهدف الهيئة القضاء على التراكمات بالشوارع وظاهرة عربات الكارو التى تلقى حمولتها بالطرق العامة.

وناشدت الهيئة المواطنين التعاون معها فى تحسين الشكل العام للشوارع، والمحافظة على الشكل الحضارى وعدم إلقاء المخلفات في غير أماكنها والالتزام بالسلوك الحسن.