شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع لجنة الإعلام وتكريم قافلة أئمة وواعظات الأوقاف للأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، تأجيل تكريم أعضاء قافلة الأوقاف الدعوية من الأئمة والواعظات بالسودان، واجتماع لجنة الإعلام، ليكون الأحد المقبل بدلا من السبت، فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

كانت وزارة الأوقاف أعلنت عن تكريم أعضاء قافلة الأوقاف الدعوية التى سافرت السودان، نظرًا للجهد الفائق والصورة المشرفة التي ظهر عليها أعضاء القافلة طوال فترة عملهم بالسودان الشقيق على مدار 12 يومًا ، حيث تصل القافلة إلى القاهرة مساء اليوم الخميس.

وتضم القافلة كل من، "الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ".