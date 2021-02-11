شكرا لقرائتكم خبر عن "توصل بالسلامة".. مبادرة لصندوق مكافحة الإدمان لتوعية السائقين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق تنفيذ مبادرة "توصل بالسلامة" لتوعية السائقين بأضرار تعاطى المخدرات، بالمحافظات المختلفة فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.

تستهدف المبادرة توعية السائقين فى المواقف العمومية والميادين العامة بالتنسيق مع المحافظين، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" والتى تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، كذلك نوفر المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المبادرة تستهدف أيضا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطى قوة في التركيز في السواقة وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين فى العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى السائقين والعمال.

فيما لاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب السائقين وإصرارهم على معرفة أماكن العلاج وكيفية التواصل مع الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان ويقوم المتطوعون لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على السائقين تتضمن كيفية الوقاية من أضرار تعاطى المخدرات الآثار السلبية من الإدمان والخدمات التي يقدمها الخط الساخن وكيفية تلقى الخدمات العلاجية من خلال المراكز المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن مجانا وفى سرية تامة.