شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تعلن إحالة 16 ألف و101 محضر تعدى على الترع للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الرى، أن إجمالى المحاضر التى تمت إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى التابعة لقطاع وصلت إلى 16101 محضر مخالفة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.

وتشن الإدارات العامة للري وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفوري معها ان وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث. محضر مخالفة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.