شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى القضاة: كل رؤساء النادى سجلوا مواقف خالدة دفاعا عن استقلال القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، بمناسبة مرور 82 عاما على إنشاء النادي، إنه عبر تاريخه العريق يعد النادى حصن يحمي القضاء الشامخ ويجمع القضاة على كلمة العدل والحق والشرف.

وأوضح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر أصدر بيانا بمناسبة مرور اثنين وثمانين عاما على إنشائه أكدوا خلاله أن نادي القضاة هو بيت القضاة وقبلتهم وملاذهم في كل أمورهم يقف مدافعا عن مصالحهم بكل وقار والتزام مستمسكا بقيم قضائية تليدة رسخها شيوخنا الأجلاء .

وأشار المستشار رضا محمود السيد، إلى أن قرار إنشاء النادى الصادر فى 10 فبراير 1939، جاء على خلفية الدعوة التى تمت لجمعية عمومية تأسيسية في محكمة استئناف القاهرة توافق خلالها حضرات القضاة الأجلاء المجتمعين على إنشاء نادي للقضاة يكون دوره القيام على شئونهم الخاصة وتوثيق روابط الإخاء والتضامن فيما بينهم وتم اعتماد لائحة النظام الأساسي لأول مجلس إدارة للنادي برئاسة المستشار محمود فهمي يوسف باشا رئيس محكمة استئناف مصر آنذاك.

وأضاف المتحدث باسم النادي، أنه منذ نشأته كان نادي القضاة وكانت مواقفه المشرفة على مدار تاريخه العريق نموذجا فريدا للموضوعية والنزاهة والحيدة فصار حصنا حصينا يحمي القضاء الشامخ ويجمع القضاة على كلمة العدل والحق والشرف.

وذكر أنه توالت على رئاسة النادي وعضويته قامات من رجال القضاء العظام سجلوا بأحرف من نور العديد من المواقف الخالدة دفاعاً عن استقلال القضاء الذى يعد دعامة أساسية من دعامات استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره، واليوم وبمناسبة مرور اثنين وثمانون عاماً على إنشاء هذا الصرح الشامخ يحق لقضاة مصر أن يفخروا بناديهم وبتاريخه العريق وحاضره المشرف، وإذ تتزامن تلك المناسبة الكريمة مع موعد احتفال الدولة السنوي بعيد القضاء ومع إعادة افتتاح مبنى النادي عقب تطويره كليا ليكون كسابق عهده قصراً منيفاً لسدنة العدالة يليق بجلال قدرهم وعظيم شأنهم وسمو رسالتهم .

وتوجه مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بخالص التقدير والاحترام للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبصادق تمنياتنا لسيادته بمزيد من التوفيق والسداد لما فيه الخير لمصرنا الغالية، وللشعب المصري العظيم على استمراره على عهده بثقته الكاملة في قضاء مصر وقضاتها الشرفاء في نشر العدل في ربوع الوطن داعين الله بأن يحفظهم من كل سوء وأن ييسر لهم سبل الحياة الكريمة، ولقضاة مصر الأجلاء بأن يوفقهم الله في تلكم الرسالة السامية بإقامة العدل بين الناس في ربوع وطننا الغالي مصر ليظلوا صِمَام أمن وأمان للوطن وأن يحفظ عليهم استقلالهم وهيبتهم وكرامتهم.

واختتم النادى بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقضائها من كل سوء ووقاهم شر البلاء والفتن.