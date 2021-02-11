شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يعلن تشكيل لجنة لاستلام وتجهيز المبنى الجديد للنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رجائى عطية نقيب المحامين تشكيل لجنة لاستلام وتجهيز المبنى الجديد، موضحًا أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، تقرر تشكيل لجنة تضم كلا من محب المكاوى وحسين الجمال وعبد المجيد هارون وصلاح سليمان ومحمد نجيب وثروت محمد من أعضاء المجلس وممثل مكتب استشاري النقابة، وذلك من شركة الإنتاج الحربي بناءً على خطابها بإنهاء الأعمال طبقا للمقايسة.

وأضاف رجائى عطية، أن يتم في الاستلام التحقق من توافر كافة الشروط والمواصفات المتفق عليها، وأن تضطلع اللجنة فيما عدا العضو الأخير، باتخاذ اللازم لتجهيز المبنى بما يوافق الأهداف المتفق على تحقيقها.

وقد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد دويدار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة، نتائج الفرز، للفائزين، على مقعد النقيب ومقعد الشباب ومقاعد العضوية، وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات 62.5%، وشارك فى الانتخابات 4715 من جملة من يحق لهم التصويت وعددهم 6672 عضوا.

وأعلنت اللجنة فوز، فراج فتوح زعفان، بمنصب نقيب المحامين بكفر الشيخ، بعدد أصوات 1469 صوتا،وفى مقعد الشباب، أعلنت اللجنة فوز، المرشح أحمد مبروك أحمد سبوخ بعدد أصوات 1096 صوتا.فيما أعلنت اللجنة، نتيجة الموافقة على الميزانية من عدمه، حيث تبين، رفض 2479عضوا للميزانية، وأبدى 1603 أعضاء موافقتهم عليها.

كما أعلنت اللجنة نتائج الفرز لعضوية مجلس نقابة المحامين بالنسبة للمقاعد الـ9 بجميع المحاكم وهم كالتالي: عيد عزمى الخطيب عن مقعد البرلس بعدد أصوات 1850 صوتا، وعن مقعد الحامول، فاز على محمد عبدالقادر بعدد أصوات 2253، عن مقعد بندر كفرالشيخ، بعدد أصوات 1635 صوتا، وعن مقعد مركز بيلا، فاز خالد محمد المتولى غالي، بعدد أصوات 2119 صوتا.