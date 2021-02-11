شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع التقدم بمعدلات تنفيذ أعمال تطوير وصيانة وتوسعة الطرق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية اليوم لمتابعة التقدم فى معدلات تنفيذ أعمال تطوير وصيانة وتوسعة الطريق بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم فى سير الإجراءات، التى تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضى والعقارات الواقعة فى نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير .

بدأت الجولة، بتفقد المسافة من نفق سعد الدين الشاذلى حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لمتابعة معدلات التنفيذ، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى وجار الانتهاء من ( إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه وتوسعة جميع الكبارى فى هذه المسافة ) كما تابع أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم.

بعدها توجه وزير النقل، لتفقد المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم حيث تم متابعة التقدم فى أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، وحيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى وكذلك التقدم فى أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الاوتوستراد.

وأكد الوزير على الشركات المنفذة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل واستمرار تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة والاهتمام بأعمال النيوجرسى، واستمرار تنفيذ خطة انارة الطريق ليكون الطريق مع الانتهاء من تطويره فى شكل حضارى متميز.

كما أكد وزير النقل، تكثيف الاعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز فى هذا المشروع الحيوى الهام الذى يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً، مشيرا إلى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها بالطريق ستساهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.