شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن ينهى حالة الطوارئ الوطنية على الحدود مع المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود مع المكسيك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت دورية فورين بوليسى إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يسعى إلى ترميم العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية التى أفسدتها قرارات وإجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة، وكشفت الدورية أنه لتحقيق هذا الهدف سيعين بايدن السفير الأمريكي الحالي في زيمبابوي بريان أي نيكولز، مبعوثًا أعلى لواشنطن لأمريكا اللاتينية، وهو دبلوماسى مخضرم من أصول إفريقية، ويعتبر نيكولز أول مساعد وزير خارجية إفريقي لشئون نصف الكرة الغربي، منذ تولى تيرينس تودمان في أواخر السبعينيات هذا المنصب وكان أخر مسئول أمريكي يتولاه.

وأوضحت الدورية أن نيكولز يتمتع بتاريخ طويل من العمل في أمريكا اللاتينية، حيث عمل سفيرًا في بيرو، ومسئولاً قنصليًا هناك في بداية حياته المهنية، كما أشرف نيكولز على العلاقات مع دول منطقة البحر الكاريبي، وشغل منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في بوغوتا، كما عمل في المكسيك والسلفادور بالإضافة إلى مكتب مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية.