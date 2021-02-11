شكرا لقرائتكم خبر عن سكان عقار الشرابية المنهار يروون تفاصيل مرعبة عقب سقوط أجزاء منه.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365، منذ قليل بثا مباشرا، من أمام عقار الشرابية المنهار، بعد أن قررت نيابة الشرابية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار الشرابية، عقب انهيار أجزاء منه، وأمرت بإخلاء العقارات المجاورة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات.

وروى سكان العقار التفاصيل الكاملة وإحساسهم بالرعب عقب مشاهدة سقوط أجزاء من العقار.

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، استغاثة من سكان العقار رقم 6 بشارع محمد الدسوقي، بالشرابية، عقب حدوث انهيار جزئي بالمنزل محل سكنهم، وما يسببه من خطورة على أرواح قاطنيه.

على الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بقوات من الحماية المدنية، وتم إخلاء العقار من السكان.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار.