شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية تختتم فاعليات ورشة "الكتابة للديجيتال" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت، اليوم الخميس، فاعليات ورشة تدريبية لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية، بعنوان «الكتابة في عصر الديجيتال»، والتي استمرت لمدة يومين بشكل افتراضي عبر تطبيق «زوم»، بمشاركة عدد من الخبراء في المجال الإعلامي، وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة، حنان يوسف، عميد الكلية.

وحاضر في الورشة كل من الصحفي محمد الهواري، استشاري التدريب والتخطيط الإعلامي ومدير تحرير بمؤسسة المصري اليوم، ومنة خلف الصحفية بجريدة المصري اليوم والمعيدة بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية فرع القرية الذكية.

وهدفت الدورة لتأهيل الطلاب للكتابة الصحفية الصحيحة ونقل خبرتهم الذاتية في العمل الإعلامي. وأوضحت الدكتورة حنان أنه خلال ورشة العمل تم تأهيل الطلاب للتغطية الإعلامية المستوفية لكافة معايير الكتابة الصحيحة.

وأكد المحاضرون أنه يجب عليك كطالب إعلام ثم ممارس، أن تعلم جيدا ماذا تكتب وماهي رسالتك كإعلامي، وما هو هدفك من المصدر الصحفي.

وشدد الهواري على ضرورة معرفة شخصية المصدر جيدا، واختياره بعناية قائلاً: «اختياري للمصدر بيحدد المعلومة اللي هاخدها». ونصح الطلاب أكثر من مرة قائلاً:«فكر كثيراً ...اقرأ كثيراً ...اكتب أقل»، وأوضح أن نقل الوقائع هو أقرب الطرق إلى الحقيقة.

جدير بالذكر أن الكلية أقامت، العام الماضي، ورشة عمل تحت عنوان «أنا إعلامي لأول مرة»، والتي تم فيها تقديم عروض الطلاب من الفرقة الأولى الذي قدموا إنتاجًا إعلاميًا لأول مرة في قضايا المجتمع المختلفة.