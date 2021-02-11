وفد من «القياس والتقويم» يزور «تمريض الإسكندرية» لمتابعة البنية التحتية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من وحدة القياس والتقويم في جامعة الاسكندرية، برئاسة الدكتور سامح نخلة، مدير الوحدة، الخميس، كلية التمريض في جامعة الاسكندرية، الخميس، وكان في استقباله الدكتورة نفرتيتى حسن عميد الكلية، وذلك لرصد مدى استعداد الكلية لإقامة الاختبارات الالكترونية.

وقالت العميدة لـ«المصرى اليوم»، إن الهدف من الزيارة هو رصد استعدادات امتحانات نصف العام، وفى إطار متابعة مركز القياس والتقويم للاستعداد للعملية الامتحانية، والتأكد من البنية التحتية الخاصة بالكلية لإقامة اختبار الكترونى بمعامل الكلية ومراجعة كافة السياسات والإجراءات للتأكد من تحقيق العدالة والشفافية.

وأضافت أن الوفد استمع إلى شرح تفصيلى خلال اللقاء من الدكتورة مرفت ادم مدير وحدة القياس والتقويم في حضور الدكتورة أمل شحاته وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا فؤاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، عن مدى استعداد الكلية لإقامة الاختبارات الالكترونية والتي تستعد لها الكلية بكافة الإمكانيات ومدى الاستعداد وآليات التنظيم والتشغيل.

وأكدت عميدة الكلية، خلال الزيارة على استعداد الكلية لإقامة ١٣ مقرر دراسي بنظام الاختبارات الالكترونيه، وذلك على منصة Microsoft teams.

وعقب اللقاء أجرى الوفد برفقة العميدة ووكيلى الكلية ومسؤولو وحدة القياس والتقويم والتعليم الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، معامل الاختبارات بنادي تكنولوجيا المعلومات بالكليه، واستمع إلى شرح كامل من الدكتور محمد عطية مدير تكنولوجيا المعلومات بالكليه، شمل الكشف عن عدد المعامل والأجهزة ونظم المراقبة الحديثة على الأجهزة والتي ستقام عليها الاختبارات وسرعة الانترنت ومدى توافر البنية التكنولوجيا لإقامة الاختبارات بشكل أمن لجميع القائمين على الاختبارات وبشكل بسيط لجميع الممتحنين من الطلاب.

وقالت العميدة أن وحدة القياس والتقويم الموجودة في الكلية تهدف إلى تفعيل نظم القياس والتقويم من خلال نشر ثقافة التطوير والمتابعة والدعم الفني وتحليل نتائج الامتحانات والإجراءات التصحيحية، لاستمرار قدرتها على القياس الصادق العادل للمخرجات التعليمية المستهدفة للمقررات والبرامج الدراسيه، وإعادة قاعدة بيانات لبنوك الأسئلة ومتابعة وتحديث وتطوير بنوك اسئلة الامتحانات، ووضع آليات لتنفيذ الإجراءات التصحيحية بما يتناسب مع أهداف ومعايير المقررات والبرامج الدراسية للأقسام العلمية.

وفد من "القياس والتقويم" يزور "تمريض الاسكندرية" لمتابعة البنية التحتية ومراجعة سياسات المعامل (صور)

وفد من "القياس والتقويم" يزور "تمريض الاسكندرية" لمتابعة البنية التحتية ومراجعة سياسات المعامل (صور)

وفد من "القياس والتقويم" يزور "تمريض الاسكندرية" لمتابعة البنية التحتية ومراجعة سياسات المعامل (صور)

وفد من "القياس والتقويم" يزور "تمريض الاسكندرية" لمتابعة البنية التحتية ومراجعة سياسات المعامل (صور)

وفد من "القياس والتقويم" يزور "تمريض الاسكندرية" لمتابعة البنية التحتية ومراجعة سياسات المعامل (صور)