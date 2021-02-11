شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» توقع برتوكولًا مع «شريف عمر» للكشف المبكر وعلاج أورام ثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مؤسسة مصر الخير، الخميس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الدكتور شريف عمر لعالج الأورام، لتنفيذ برنامج مجتمعي للوقایة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي، والتعاون في تطویر وتفعيل وإنجاح برنامج وقایة 16187 والذي بدأته مؤسسة شریف عمر لعالج الأورام في 19 أكتوبر 2019.

وقالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، في تصريحات صحفية، إن سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا بعد سرطان الكبد، ويمثل خطورة كبيرة على حياة المريض، مشيرة إلى أن التعاون المشترك مع مؤسسة الدكتور شريف عمر يستهدف التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدى، موضحة أن المؤسسة سوف تتولى جمع التبرعات وعمل البحث الاجتماعي للحالات للتأكد من استحقاقها للخدمة.

وأشارت إلى أن مؤسسة الدكتور شريف عمر لعلاج الأورام، ستتولي تقديم كافة الخدمات الطبية والتي تتضمن عمل توعيه صحية عن طريق الخط الساخن، وعمل الفحوصات الطبية، وتقديم جميع الخدمات الطبية اللاحقة للكشف المطلوب للحالات سواء كان كيماوى أو إشعاعي أو تدخل جراحي بأسعار مناسبة .

وأكدت رئيس قطاع الصحة أن دعم مؤسسة الدكتور شريف عمر يأتي في إطار برنامج دعم الكيانات الطبية داخل مؤسسة مصر الخير حيث تم دعم أكثر من 60 كيان طبي مصري.

وقال الدكتور عمر شريف عمر نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام، إن المؤسسة ستتولى طبقا لمذكرة التفاهم إعداد برنامج الوقاية المقدم بالمراكز المتعاقد معها وعددها 33 مركزًا في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لمستحقي مؤسسة مصر الخير وفقا الأسعار المتفق عليها والمعتمدة بكل مركز.

وأضاف أن المؤسسة ستضمن تقديم الخدمة وفق الجودة المطلوبة وبالأسعار المتفق عليها، كما تقوم بإتاحة التطبيق الإلكتروني«الخبير» والذي يوفر خدمة رفع المرفقات الطبية الخاصة بمرضى الأورام على البرنامج، حيث سيتم انعقاد جلسة أسبوعية كل أسبوع من كبار استشاري الأورام واستخراج تقرير مفصل بالحالة المرضية المقدمة لهم والتدخل الطبي المطلوب وذلك في خلال 3 أيام عمل.

مصر الخير توقع برتوكول مع مؤسسة " شريف عمر" لتنفيذ برنامج للوقایة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي

مصر الخير توقع برتوكول مع مؤسسة " شريف عمر" لتنفيذ برنامج للوقایة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي