شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليوناني يفتتح «منتدي الصداقة» بمشاركة مصر و6 دول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، في اجتماع وزراء كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والامارات بأثينا، بحضور رئيس الوزراء اليوناني، لمناقشة الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تثمن العلاقة بينها وبين قبرص واليونان، وتسعى من خلال العلاقات مع الأشقاء العرب إلى تحقيق استقرار الشعوب.

وقال «شكري» خلال مؤتمر لوزراء خارجية «منتدى الصداقة» باليونان: «نحن في مصر نثمن كثيرا العلاقة الخاصة التي تربط بين مصر واليونان وقبرص وهذه العلاقة الثلاثية، الهدف منها هو تزكية التعاون فيما بين دولنا الثلاث».

وأضاف: «أن مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بأشقائها في الدول العربية؛ وخاصة دول الخليج، وتسعى سواء في الإطار الثلاثي أو في إطار علاقتها مع أشقائها العرب بأن تعمل في إطار من التعاون من أجل تحقيق رفاهية ومصالح شعوبنا وتحقيق الاستقرار والعمل على أسس القانون الدولي والأسس التي تحكم العلاقات فيما بين الدول.

وتابع «شكري»: «ونزكي دائما بعدم الانتقائية بأنه لابد من أن تكون هذه المبادئ متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة مع قواعد العلاقات الدولية فيما بين دول ذات سيادة والا يتم التعامل مع هذه المبادئ بمنظور انتقائي بمعايير مزدوجة تعمل على تحقيقي مصالح ضيقة مصالح ذاتية على حساب هذه المبادئ لابد أن يكون هناك احترام كامل لكافة المبادئ الدولية وكافة القيم المشتركة وعدم توظيفها لأغراض ضيقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية والتخلي عن هذه المبادئ وفقا لانتقائية تطبيقها».

وأكد وزير الخارجية أن مصر تسعى إلى تدعيم العلاقة فيما بين الإطار الثلاثي الذي يجمع اليونان وقبرص مع دولنا، ونعمل على توسيع رقعة التعاون فيما بيننا من أجل تحقيق مصالح شعوبنا في كل المجالات، كذلك هناك تحديات عديدة سياسية واقتصادية وصحية كما هو واضح من جائحة الكورونا، ونحن قدراتنا على مواجهتها تتضاعف عندما نواجهها بالتعاون فيما بيننا من خلال التكامل المتواجد لدى كل من دولنا.

وقال شكري: «إن العمل المشترك الهدف منه تعزيز قدرتنا على مواجهة هذه التحديات وليس موجها إلى أي طرف يعمل في إطار تحقيق الاستقرار والعمل وفقا لقواعد القانون الدولي، فليس هناك إلا الرغبة في توسيع رقعة التعاون مع كافة دول منطقة الشرق المتوسط والمنطقة العربية والشراكة القائمة فيما بيننا دولنا، وشركائنا الدوليين على مستوى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والدول البازغة النامية والصين».

وأضاف وزير الخارجية «نحن نسعى إلى علاقات متوازنة وعلاقات مبنية على التعاون وتحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات من خلال الوسائل السياسية والبعد اللجوء إلى القوة واللجوء إلى التدخل العسكري على أراضي الغير، هذه مبادئ يجب احترامها وهذه ممارسات من المفروض أنها قد ولت، وخاصة في القرن الـ21، أما أنه يظهر في هذه الآونة، التوسع لوجود قوات أجنبية على أراضي عربية بهذا الشكل، فهو ينبئ بتراجع في منظومة العلاقات الدولية وعدم القدرة على احترام المبادئ المقرر في ميثاق الأمم المتحدة».

ودعا سامح شكري إلى من عليهم هذه المسئولية وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤوليته كاملة في إذكاء هذه المبادئ وأيضا العمل على التوصل إلى حلول سلمية لكل الصراعات القائمة، وتوفير الاستقرار حتى نستطيع أن نعمل في تكريس الجهود المشتركة لتعاون مثمر يتيح لنا الاستغلال الأكمل لمواردنا الطبيعية وتوفير معيشة لكل فرد من أفراد شعوبنا.

وقال: «اتطلع إلى أن يستمر هذا العمل بهذا القدر من الشفافية والحوار المعمق الذي اتسمت به مناقشتنا، واتمنى لكم وللشعب اليوناني وجميع شعوب الدول الحاضرة كل الإزدهار والرفاهية».

أكد وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، أهمية العمل على تحقيق السلم لشعوب المنطقة في ظل التحديات التي تواجه العالم وعلى رأسها جائحة كورونا.

وقال ا«لزياني» خلال مؤتمر لوزراء خارجية منتدى الصداقة«- :»إنه تم بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة وعلاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الدول، والتأكيد على الرغبة المشتركة لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات خدمة لتنمية المصالح المشتركة وبما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار وازدهار هذه المنطقة الحيوية وتلبية تطلعات شعوبها في حياة كريمة آمنة ومستقبل أفضل.

وأضاف: «أن المناقشات مع الوزراء اتسمت بالعمق والشفافية والصراحة والوضوح»، مبينًا أن اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر والتباحث في عدد من القضايا الإقليمية المهمة وعلى وجه الخصوص تحديات الأمن والاستقرار الإقليمي والسبل الكفيلة بتكثيف التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق السلم والازدهار لصالح شعوب المنطقة في ظل التحديات والصعوبات التي تواجها.

وأشار وزير خارجية البحرين إلى أنه تم كما دراسة مجالات التعاون المشترك بين الدول في مرحلة ما بعد مواجهة جائحة فيروس كورونا، وخاصة في مجال الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي والحماية المدنية ومجالات حيوية أخرى، منوهًا بأن ما تم التوصل إليه من تفاهمات في هذا الخصوص سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية من شأنها أن تحقق الأهداف المشتركة.

من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن طموح بلاده هو إنشاء جسر بين دول الخليج وشرق المتوسط ودول أوروبا لتحقيق مزيد من التعاون المشترك بين الشعوب.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية «منتدى الصداقة» أن هذه المبادرة «مفتوحة للجميع دون الانقلاب على أحد، موضحا ان الهدف من هذه المبادرة عبور حدود الدول التي تتكون منها، وتوحيد القارات الثلاث وربط أوروبا بالعالم العربي.

وأضاف: أن هذا الشكل الرائد من التعاون، على حد وصفه، «يمثل شراكة بين اليونان وقبرص ومصر مع شركاء جدد مثل البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة، يربطون البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج.

واكد رئيس الوزراء اليوناني ان بلادة تتربط بعلاقات وطيدة تعود إلى الماضي البعيد، وكلها تتلاقى على الأشياء التي نؤمن بها الآن، في القانون الدولي وقانون البحار، في سلام، وفي ظروف حسن الجوار، وكذلك الاستقرار.

وقال «أن تعميق التعاون بين هذه المجموعة الجديدة يخدم المصالح المشتركة لدولنا، ويعزز الازدهار، ويضع الأسس لجدول أعمال واسع وطموح وإيجابي.

وأضاف «وهذا ما نطمح إليه من خلال الترابط بين أعمالنا ومبادراتنا في عدد من القضايا، مثل الحوار بين الأديان، والطاقة، والابتكار، والاقتصاد الرقمي، وحماية المواطن، والعلاقات بين شعوبنا.

وتابع «و سيجتمع هذا المخطط المرن على فترات منتظمة من أجل توسيع نطاق مجالات الشراكة بين بلداننا ومثال على التعاون المنسجم عبر الوطني في الساحة المضطربة للعلاقات الدولية، ولكن أيضا التقارب بين مختلف الحكومات من أوروبا والعالم العربي بهدف مشترك لتحسين الحياة اليومية لشعوبنا.

وطرق رئيس الوزراء اليوناني في كلمته إلى سبل حل المشكلة القبرصية، مشيرًا إلى أن «جميع بلداننا تدعم حلاً عادلاً وقابل للتطبيق وعمليًا لمشكلة قبرص، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وميثاقها، وكذلك المكتسبات الأوروبية. وأوضح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس إنهم يعملون معًا ويلتزمون بالسلام والتقدم السائد في منطقتنا الجيوستراتيجية الحاسمة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي جميع بلداننا دون تدخل أجنبي، والبقاء دائمًا ملتزمين بالقانون الدولي وقانون البحر والسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات.

وفي سياق متصل عقد وزير الخارجية سامح شكري على هامش الاجتماع الوزاري بأثينا مباحثات مع نظيريه السعودي والبحريني، وبحث وزير الخارجية سامح شكري، الخميس مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، التطورات الخاصة بعلاقات التعاون بين البلديّن والتنسيق حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وقال أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية ونظيره القبرصي أكد تميز ومتانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق القائم بين البلديّن لاسيما في هذا التوقيت الحافل بالمُستجدات الإقليمية. كما نوه الوزيران إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المتفق عليها سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في نيقوسيا في أكتوبر 2020، بما يسهم في مزيد من تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدول الثلاث في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية.

وأضاف المُتحدث أن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما لسرعة تصديق عدد كبير من الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط على ميثاقه التأسيسي والاتفاق على دخوله حيز النفاذ اعتباراً من مارس 2021 كما ثمّن الوزير شكري المواقف القبرصية الداعمة لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.