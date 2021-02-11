شكرا لقرائتكم خبر عن باقي ساعات على منع الاتصالات.. موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي بالرابط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفصلنا ساعات عن آخر موعد محدد من الشركة المصرية للاتصالات WE لسداد فاتورة التليفون الأرضي وهو نهاية يوم 14 فبراير 2021، للفاتورة ربع السنوية التي قامت الشركة باصدارها يوم 15 يناير 2021، وتبدأ الشركة اعتبارًا من يوم 15 فبراير بمنع العملاء غير مسددي الفاتورة من إجراء المكالمات.

وتستطيع خلال الساعات المتبقية الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي من خلال الانترنت أو من خلال الاتصال برقم دليل التليفونات 19777 من التليفون الأرضي.

15 يناير 2021 |> اصدار فاتورة التليفون الأرضي.

14 فبراير 2021 |> انتهاء فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي.

15 فبراير 2021 |> منع إجراء اتصالات والاكتفاء بالاستقبال.

14 مارس 2021 |> اخر موعد لاستقبال المكالمات.

15 مارس 2021 |> قطع الحرار عن التليفون الأرضي وفرض غرامة تأخير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

استعلم الآن عن فاتورة التليفون الأرضى من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هــنـــــــــــــــا.

السنترالات خدمة فورى. خدمة Bee . الدفع الإلكتروني من خلال موقع الشركة. مكاتب البريد. خدمة خدماتي. فودافون كاش. خدمة مصاري. خدمة ممكن. خدمة سداد. خدمة أمان. ماكينات الصراف الآلي لبعض البنوك

توجد 3 باقات للتليفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات، يمكن الاشتراك فيها بالاتصال من الرقم المختصر 111 أو من خلال السنترالات:

باقة WE أرضي 20 :

قيمة الباقة 20 جنيهًا شهريًا أو 60 كل 3 شهور وتقدم 120 دقيقة أرضي شهريًا وتمنح ميزة إظهار الرقم مجانًا.

باقة WE أرضي 35 :

قيمة الباقة 35 جنيهًا شهريًا أو 105 جنيهات ربع سنوي وتقدم 2500 دقيقة للتليفون الأرضي والمحمول من شبكة محمول WE وألف دقيقة للاتصال بين المحافظات مع ميزتي إظهار الرقم وخدمة التتبع.

باقة WE أرضي 65 :

قيمة الباقة 65 جنيهًا شهريًا كل 3 شهور بقيمة 195 جنيه 3 شهور وتقدم 2500 دقيقة للتليفون الأرضي وشبكة محمول WE وألف دقيقة للاتصال بين المحافظات و250 دقيقة لشبكات المحمول الأخرى مع ميزة إظهار الرقم وخدمة التتبع.