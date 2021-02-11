شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الفشن: تحرير 41 محضر إشغالات ورش وتعقيم 4 منشآت حكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، إنه تم تحرير 41 محضر إشغالات بقرى صفط الخرسة ومنشأة السادات، والفنت الغربية، وإزالة المخالفات في حينه.

وأضاف «شاهين»، أن الوحدة المحلية قامت برش وتعقيم مكتب البريد وبنك مصر ومبنى الوحدة المحلية والمركز التكنولوجي إضافة إلى المرور على مستشفى الفشن المركزي لمتابعة سير العمل بها ومدها بالمساعدات اللازمة لتوفير الأكسجين وتعبئة أسطواناته الفارغة، كما تم تحرير عدة محاضر وتوقيع الغرامات الفورية لعدد من المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات بالتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية واصلت حملاتها اليومية لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والجمع من المنازل بالمدينة والقرى، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، حيث تم رفع 115 طن قمامة من نقاط التجمع بشارع ترعة الإبراهيمية وشارع الترعة الفشنية وشارع طراد النيل وتفريغ الحاويات بجميع أحياء المدينة، وجمع القمامة المنزلية بقرى الفنت وشنرا وإقفهص وتلت وأبسوج ودلهانس، فضلاً عن صيانة كشافات الإنارة بشارع المستشفى وشارع الشيخ غنيم وقريتي بسفا والحيبة وعدد من الطرق الرئيسية بين القرى.