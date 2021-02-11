شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاثوليكية» تُطلق البرنامج الإحصائي لجمع قاعدة بيانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن إطلاق البرنامج الاحصائي للإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك لجمع قاعدة بيانات.

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، نطلق برنامجنا الاحصائي لكل أبناء الايبارشية.

وأضاف باخوم في بيان له اليوم، البرنامج يهدف إلى العديد من المميزات، منها، إحصائية عددية لكل أبناء الايبارشية بكل البيانات الهامة من أعمار، ومهن، ووسائل للتواصل، وسهولة التواصل، وعمل قاعدة بيانات تساعدنا في العديد من أفكارنا الرعوية واحتياجات كل أبناء الايبارشية.