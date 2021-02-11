شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد «باكيات» الباعة الجائلين بالمؤسسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، الخميس، الخميس، أعمال تطهير ترعة الساحل بعزبتي شكر الله وشرارة بأبوالغيط بالقناطر الخيرية، استجابة لشكوى المواطنين الذين يعانون من تراكم القمامة بها.

وجه المحافظ في تصريحات صحفية، بتطهير الترعة بالكامل ورفع مخلفات التطهير بعد جولته بها مؤخرا، كما التقى الهجان بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم والتي من أهمها إدخال الصرف الصحي، ووعدهم بإدارج المنطقه في الخطة.

كما كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة برفع تراكمات القمامة من على جانبي ترعة أبوالمنجا، وإزالة التراكمات ووضع صناديق للقمامة وزراعة جانبي الترعة بالأشجار.

وشملت الجولة تفقد المحافظ باكيات الباعة الجائلين بموقف المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة والتي سيتم تطويرها وإعادة تخطيطها، والبدء في طرحها على الباعة الجائلين الذين تم حصرهم لمنع تواجد أي باعة بالشارع حفاظا على المظهر الحضاري.

كما تفقد دار الإدارة المحلية، معلنا البدء في تطويره ورفع مستوى الخدمات بالدار لخدمة العاملين بالادارة المحلية، حيث تم اعتماد مبلغ 900 ألف جنيه لرفع كفاءة القاعات الرئيسية، نظرا لتهالكها وعدم دخولها في التطوير منذ سنوات عديدة.