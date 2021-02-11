شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: بدء امتحانات التعليم المدمج 26 فبراير الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الخميس، موعد بدء امتحانات مركز التعليم المدمج والتي تبدأ في السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج رقم 158 بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سامح المراغي نائب رئيس لجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عباس مدير المركز.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات منها الموافقة على بدء برنامج الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الإعاقة والاستعداد لأعمال امتحانات دور فبراير 2021 وفقا للقواعد المتبعة بكليات الجامعة في الامتحانات مع تطبيق كافة القواعد والإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.