شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تأجيل الأقساط وإلغاء الفوائد على المنتفعين بأراضي سهل الطينة ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحل مشاكل المنتفعين من أراضي مشروع سهل الطينة في بورسعيد، وضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد بين المزارعين والمستثمرين والعمل على حل المشاكل التي تواجه انشطه التنمية الزراعيه المستدامة على مستوى الجمهورية وخاصة مناطق الاستصلاح الجديدة.

ونظمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية زيارة تفقدية للأنشطة الزراعية بمنطقة سهل الطينة بمشروع تنمية 456 ألف فدان بسيناء والمرور على بعض زراعات الموسم الشتوي بالمنطقة، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم عقد مؤتمر جماهيري مع المنتفعين بأراضي سهل الطينة لبحث مشاكلهم المتعلقة بالزراعة وسداد الأقساط المستحقة عليهم وغرامات التأخير والفوائد، موضحًا أنه تقرر البدء في إجراءات تأجيل الأقساط المستحقة على المنتفعين لصالح هيئة التعمية والتنمية الزراعية وإعفاءهم من فوائدها بسبب تأثير فيروس كورونا على الأعمال المنفذه بالمنطقة.

وأضاف «الشحات»، أن المؤتمر الجماهيري ناقش أهمية الجدية في أعمال الإستصلاح والزراعة في منطقة سهل الطينة وعدم إستغلالها في أغراض غير زراعية، مشيرا إلى أن عدد المنتفعين بأراضي سهل الطينة البالغ عددها أكثر من 5 الآف منتفع لمساحة 30 ألف فدان، تعهدوا بمواصلة أعمال الاستصلاح والإلتزام بالعقود المبرمة مع الهيئة فيما يتعلق بالجدية في أعمال الاستصلاح والاستزراع النباتي.

وأوضح المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إنه تم التدخل لحل شكوى المنتفعين من مشكلة التقاوي المغشوشة التي يعاني منها المنتفعون، مشيرًا إلى إنه تم إقتراح تشكيل جمعية زراعية تكون مهمتها استلام التقاوي المعتمدة المناسبة للزراعات في منطقة سهل الطينة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وحل مشكلة الصرف المغطي في المناطق المنزرعة بمختلف المحاصيل الزراعية.

وشدد «الشحات» على إنه تم بحث تفعيل محطه الميكنة الزراعيه بالمنطقة وتزويدها بالآلات والمعدات الزراعيه اللازمة والتنسيق مع مركز بحوث الصحراء بشأن توفير الدعم الفني الإرشادي والبحثي وزياده مشاركة مركزي البحوث الزراعية والصحراء في الأنشطة الإرشادية والبحثية بالمنطقة وأيضًا تسهيل الحصول على كارت الفلاح.

وأشاد رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اللقاء الجماهيري بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى ضرورة التوجه إلى المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة لإنهاء الإجراءات المالية والإدارية لاستلام عقودهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.