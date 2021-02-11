شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بمستودع أنابيب بترول بمنطقة عجرود بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق هائل داخل إحدى مستودعات شركة أنابيب البترول بمنطقة عجرود على طريق «السويس- القاهرة»، ويواصل رجال الدفاع المدني ورجال الأمن الصناعي أعمال اخماد النيران.

كانت غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منطقة مستودعات عجرود المتاخمة لطريق السويس – القاهرة، وسارعت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، برئاسة العميد سامح بسيم، مدير الحماية.

وذكرت مصادر أن الحريق نشب في أحد المستودعات الجديدة الجاري إنشائها في إطار خطة التوسع، حيث حدث ذلك أثناء الاختبار في وسيط من المياه تم ملئ المستودع به، وأثناء الاختبار نشب حريق بسبب وجود ملوثات بترولية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الأسود.

شاركت شركات البترول في السويس بسيارات الإطفاء في محاولة السيطرة على النيران، مع تبريد باقي المستودعات وإغلاق خطوط الأنابيب الممتدة من المستودع إلى مناطق التغذية.

وانتقل المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء عمرو الشربيني، مدير أمن الهيئة، لمتابعة الحريق من موقع الحادث.