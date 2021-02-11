شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: جار تنفيذ 265 مشروعًا بتكلفة 24.2 مليار جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عد] من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق فيما بينهم وبين الجهاز التنفيذي، ووضع المقترحات والرؤى لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والقضايا التي تعاني منها دوائرهم.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبدالعظيم مدير مديرية الشباب والرياضة.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بالنواب الشباب الجدد، متمنياً لهم أداء متميزاً في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لإثراء الحياة السياسية في مصر، ولتحسين جودة الحياة للمواطنين، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً ضرورة توحيد جهود الجهاز التنفيذي والتشريعي، بكونهما جناحي التنمية والبناء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أوضح «غراب» أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة القرى والمراكز والمدن، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ 265 مشروع في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي، الإسكان، الطرق، التعليم ،الصحة، الشباب والرياضية، الكهرباء، الغاز الطبيعي، التموين»، وذلك بتكلفة تبلغ 24 مليار و263 مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، نوه المحافظ أنه جاري تنفيذ 94 مشروع بقطاع الصرف الصحي، بتكلفه إجمالية 12 مليار و116 مليون جنيه، تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة ولتطوير البنية التحتية، لافتاً إلى أنه من المقرر نهاية عام 2021 يصل إجمالي عدد القري التي يتم تغطيتها بالصرف الصحي إلى 301 قرية، بنسة تتجاوز الـ 50% تزامناً مع تنفيذ خطة الدولة لتغطية القري بمشروعات الصرف الصحي.

وقال المحافظ، إنه في إطار سعي المحافظة الدائم إلى الارتقاء بقطاع الطرق، جاري رفع كفاءة وإزدواج طريق الزقازيق أبوكبير بتكلفة 300 مليون جنيه كمرحلة أولي، وازدواج المسافة من فاقوس وحتي أبوكبير بطول 10 كم وبتكلفة 70 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه من المقرر إدراج المسافة من أبوكبير حتي ههيا بطول 14 كم بالخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 2021/2022، وإدراج ازدواج المسافة من ههيا حتي الزقازيق بطول 12 كم بالخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 2022/2023.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير العواصم والمدن الكبري في محافظات الجمهورية، أكد محافظ الشرقية أنه سيتم إنشاء أحياء جديدة داخل مراكز الزقازيق، ومنيا القمح، وبلبيس، لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لينقل إليها سكان المناطق العشوائية والإستفادة منها في فتح محاور مرورية جديدة، مشيراً إلى أنه من المقرر إنشاء مجمع للمصالح الحكومية داخل مدينة الزقازيق يتم ربطه مع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، للإستفادة من منظومة التحول الرقمي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطرق الاجتماع إلى استعراض المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، حيث أكد محافظ الشرقية أنه تم اختيار 41 قرية بمركز الحسينية، وتم تشكيل لجان عمل لإجراء المعاينات، وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا في أعمال التطوير بالقرى، من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي، وإقامة مدارس ومراكز شباب، ووحدات صحية وكباري وتوصيل غاز طبيعي، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ومن جانبهم، استعرض النواب عدد من المشكلات التي تعاني منها دوائرهم، بالإضافة إلى المشكلات التي لمسوها في القطاعات الخدمية المختلفة، مطالبين بزيادة الدعم المخصص لقطاع الصحة، وتزويد المستشفيات بأجهزة طبية وأشعة مقطعية، وسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المتعثرة في قطاعات الصرف الصحي، والمياه والطرق، وتوفير التمويل اللازم لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة الفعلية، فضلاً عن تقديمهم لمقترح بتفعيل دور المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهاز التنفيذى في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للنهوض بالمجتمع.