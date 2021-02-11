«أزهر الإسكندرية» تبحث معوقات «التعلم عن بعد» وتنمية مهارات معلمي الحاسب الآلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ أحمد هاشم، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعأً بمقر المنطقة، الخميس، لبحث معوقات التعليم الالكترونى المعروف بـ«التعلم عن بعد»، وايجاد الحلول له.

وقال «هاشم»، لـ«المصرى اليوم»، إن الاجتماع الذي حضره مدير الكمبيوتر التعليمي وموجهي الحاسب الآلي بالإدارات التعليمية؛ بحث التأكيد على المتابعة المستمرة للتعليم عن بعد، وتواصل المعلمين مع الطلاب عبر المجموعات الخاصة بالمعاهد، والعمل على حل المشكلات التي تواجه عملية التعليم الإلكتروني، أو التواصل مع الطلاب من خلال تنمية مهارات المعلمين عن طريق معلمي الحاسب الآلي بالمعاهد، والتأكيد على جميع معلمي الحاسب الآلي بتنمية جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية في الحاسب الآلي؛ حتي يكون الجميع مؤهل لاستخدام الحاسب الآلي إداريين ومعلمين ووكلاء وشيوخ معاهد وموجهين، وذلك لصالح العملية التعليمية.

"أزهر الاسكندرية" تبحث معوقات "التعلم عن بعد" وتنمية مهارات معلمي الحاسب الآلي (صور)

"أزهر الاسكندرية" تبحث معوقات "التعلم عن بعد" وتنمية مهارات معلمي الحاسب الآلي (صور)

"أزهر الاسكندرية" تبحث معوقات "التعلم عن بعد" وتنمية مهارات معلمي الحاسب الآلي (صور)

وفى سياق متصل، كرم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الطفل عبدالرحمن أحمد سمير من معهد طاهر القويري بالصف الثاني للمرحلة التمهيدية؛ لتفوقه في عدة مجالات، ومنها حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وكتابة، وحصوله على المركز الثالث على مستوى الإسكندرية في رياضة الكاراتية، وإجادة الجمع والطرح، وإجادة قراءة اللغة الإنجليزية، وتعلم اللغات، إجادة الكتابة على الحاسب الآلي باللغتين العربية والإنجليزية.

وجرى التكريم بحضور والدي الطفل، والشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، وفاتن عطية موجه عام رياض الأطفال، وعبده مخلوف مدير إدارة وسط التعليمية.