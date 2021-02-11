شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى التنحي.. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده على «تويتر» ويعلق: الحمدلله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك نشر مقطع فيديو على موقع تويتر يضم عددا من الصور التذكارية لوالده بعضها خلال مسيرته العسكرية ومنذ كان طالبا بالكلية الجوية، وأخري تجمعه بعدد من الزعماء والقادة العرب.

وتحل اليوم ذكرى ١٠ سنوات على تنحي مبارك عن حكم مصر عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١

وعلق علاء مبارك على الفيديو بعبارة «الحمدلله»، ليعلق على هذه التغريدة العشرات من محبي الرئيس الراحل.

وكتب علاء مبارك في مقدمة مقطع الفيديو المنشور عبارة وردت على لسان والده نصها «احمد الله اني اديت الأمانة ولم تفرط يوما في حقوق بلادي وسيادة وطني وعزة مصر التي شرفت برئاستها»..

الحمد لله . https://t.co/RspJJ2w3OF