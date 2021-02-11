محافظ القاهرة يلتقي نواب العاصمة الجدد "قائمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اللقاء الأول بأعضاء مجلس النواب الجدد (القائمة) بديوان عام المحافظة.

ووجه المحافظ، التحية لأعضاء مجلس النواب الجدد، لتوليهم مهام المسئولية فى هذه المرحلة مؤكدًا المسؤولية الوطنية المشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لخدمة مصالح الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين فى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم مع إحترام الدستور والقانون لافتًا إلى وجود تعاون مثمر وبناء مع أعضاء مجلس النواب.

وأشاد المحافظ، بالوجود الفعال والواضح للمرأة والشباب في المجلس الجديد وهو ما يعكس إيمان الدولة وقيادتها السياسية بقدارت المرأة والشباب في المساهمة في بناء الدولة.

ووجه محافظ القاهرة، التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعي السابق من جهد كبير أسهم فى تعزيز التجربة البرلمانية.

وأكد المحافظ على ثقته من أن أعمال المجلس ستكون معبرة عن مصالح الوطن والمواطنين و ستسهم فى ترسيخ الإيمان بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومترجمة للنهج الإصلاحي المستمر من أجل مصلحة الوطن.