مطار القاهرة: ضبط راكبة أخفت 67 موبايل في ملابسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعظيم حمادة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة تاركو للطيران رقم 1123T القادمة من الخرطوم اشتبه أحمد سيد الصغير رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكبة مصرية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية وتحمل معها شنطتي هاند صغيرة وشنطة على الكتف.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أجابت بالنفي.

وبالعرض على محمد حفظي نائب مدير الجمرك قرر تكليف نهى مصطفى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة وتفتيشها ذاتيا حيث تبين عدم وجود شيء داخل حقائبها وبالتفتيش الذاتي الذي أسفر عن ارتداء الراكبة لجاكت أسفل البالطو به عدد من الجيوب بها 67 تليفون محمول ماركة IPhone و Samsung.

وقرر عبدالعظيم حمادة طه مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ضد الراكبة برقم 6 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبدالطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.​