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أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الجمعة 12 فبراير، وحتى الأربعاء 17 فبراير الجاري.

وينشر "الخليج 365" خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال هذه الأيام كالتالي:

الجمعة
- شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت
- شبورة مائية صباحيا على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الأحد
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- شبورة مائية صباحية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الثلاثاء
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

الأربعاء
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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