محكمة الأسرة تلزم "الفيشاوي" بدفع 23 ألفًا و400 جنيه إسترليني أجر مسكن لابنته "لينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة أسرة الخليفة، بإلزام الفنان أحمد الفيشاوى بدفع 23 ألفًا و400 جنيه إسترليني أجر مسكن لابنته "لينا عن الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2017.

وكانت هند الحناوي، طليقة أحمد الفيشاوي طالبت في دعواها بإلزامه بدفع أجر مسكن لابنته لينا عن الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2017.

وسبق أن قضت محكمة جنح المقطم ببراءة هند الحناوي من اتهامات وجهها لها طليقها الفنان أحمد الفيشاوى، بتعريض حياة ابنتها "لينا" للخطر، والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ونشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.