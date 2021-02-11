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ضبط عصابة وراء سرقة محتويات موقع تحت الإنشاء بمنطقة السلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص بعد سرقتهم كميات من الحديد والأسياخ من داخل موقع تحت الإنشاء بمنطقة السلام.

الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم (عدد 2 عمود إنارة - مجموعة من أجزاء حديدية لعمود إنارة - كمية من أسياخ حديد التسليح – غطاء بالوعة صرف صحي) وجميعهم مجهولة المصدر.

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب (المغافلة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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