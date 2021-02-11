شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة حقلية لمكافحة حشرات «المن» و«القواقع» بمحصول القمح في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة بالإسكندرية، مدرسة حقلية في أحد المزارع في منطقة برج العرب، للتوعية بمحصول القمح والأمراض التي تصيب المحصول.

وقالت «تريزا»، إن المدرسة جرى تنظيمها في إطار التعاون المثمر بين المراكز البحثية ومديرية الزراعة، ضمن فعاليات الحملة القومية للمحصول صنف جيزة ١٢، وحضرها الدكتورة ثناء حمد عبدالسلام، رئيس الحملة القومية للقمح، والدكتور خالد عباس قسم الحشائش المركزية، والمهندسة جهاد السعيد رئيس قسم المحاصيل الحقلية، مشيرة إلى أنها ناقشت مع عدد من المزارعين كيفية الحفاظ على محصول القمح ومكافحة الأمراض التي تصيبه.

وأوضحت أنه تم خلال المدرسة التوصية بأهمية الري والتسميد بالجرعات الموصى بها خلال الفترة القادمة، أهم الحشرات التي تصيب المحصول مثل المن وكيفية مقاومتها بالمبيدات اللازمة؛ كذلك مكافحة القواقع بالطعم الجاذب أو السام إذا لزم الأمر.

وأشارت إلى أن حشرة المن، تعتبر من أخطر الآفات التي تصيب محصول القمح في مرحلة البادرة والتفريع، وهي تمتص العصارة من النبات، وتسبب للمحصول خسائر كبيرة، وتظهر الإصابة تحت سطح التربة (على الجذور) ومع تحسن الظروف الجوية في شهر فبراير تبدأ الإصابة في الظهور على الساق والأوراق ويمكن أن تظهر كذلك على السنابل.

وكانت محافظة الإسكندرية خصصت مساحة 74 ألف و702 فدان لزراعتها بمحصول القمح هذا العام، موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة.

مدرسة حقلية لمكافحة حشرات "المن" و"القواقع" بمحصول القمح فى الاسكندرية (صور)

مدرسة حقلية لمكافحة حشرات "المن" و"القواقع" بمحصول القمح فى الاسكندرية (صور)