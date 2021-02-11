شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة و«شوشة» يفتتحان معرضي أندية الفتاة والمرأة و«محكى الشباب» بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخميس، معرضي أندية الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية «محكي الشباب» بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

وأكد المحافظ أن المعرضين يضمان عدد من المشغولات اليديوية وأعمال التطريز والأبرة والحياكة من أعمال أندية الفتاة والمرأة، بجانب عدد من اللوحات الفنية والمجسمات التي من تنفيذ وإعداد أعضاء محكي الشباب بإدارة البرلمان والطلائع بمديرية الشباب والرياضة.

حضر الافتتاح كل من اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ورؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .