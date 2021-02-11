شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقدان سير العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، سير الأعمال بالشبكات الأرضية للغاز الطبيعي بمدينة الخارجة والتي بلغت نسب التنفيذ بها 60 % .

يأتي ذلك في إطار زيارة الدكتور هيكل للمحافظة اليوم يرافقه رؤساء عدد من الشركات المنفذة، لتدشين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة، حيث تشمل المرحلة الأولي توصيل الغاز لـ١٤ ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة خلال العام المالي الحالي ، تليها مراحل أخرى تشمل باقي مراكز المحافظة ، حيث من المقرر بدأ التشغيل التجريبي نهاية يونيو المقبل.

وشملت الجولة أيضا تفقد مقر شركة طاقة غاز لخدمة المواطنين والعملاء ، الذي تم تجهيزه علي أحدث مستوى لاستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات التعاقدات وكذلك تقديم كافة خدمات العملاء بعد التشغيل.

كما شهدا تنفيذ أحد الدورات التدريبية لتدريب العاملين والفنيين بشكل نظري وعملي علي تنفيذ كافة الأعمال بالمشروع.