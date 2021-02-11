شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 10 سيارات إسعاف الخدمة في أسوان.. والمحافظ يوجه بالعدالة في التوزيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان 10 سيارات إسعاف جديدة شاملة كافة التجهيزات الطبية للإسعافات الأولية والعناية المركزة وبتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، حيث ستدخل الخدمة خلال الفترة الحالية ضمن خريطة نقاط الإسعاف المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظة بإجمالي 45 نقطة إسعاف، وذلك بحضور الدكتور محمد الدخيلي مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسوان إحدى سيارات الإسعاف الجديدة حيث قام المسعف المسؤول عنها بشرح مفصل عن التجهيزات الطبية المتطورة والحديثة المتوفرة بالإسعاف مما يساهم في سرعة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة وفى الحوادث، ومن جانبه أشاد اللواء اشرف عطية بالدور الهام والحيوي الذي تقوم به هيئة الإسعاف المصرية في توفير الرعاية الطبية السريعة للمواطنين والتعامل مع أي حالات طارئة أول بأول لحين وصولها إلى أقرب مستشفى، مؤكداً بأن السيارات الجديدة ستضاف لإسطوال سيارات الإسعاف بالمحافظة والتي وصلت إلى 112 سيارة نموذجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومسعفين مدربين على كيفية التعامل مع أي حالات بالشكل المطلوب، علاوة على لنشات الإسعاف النهري التي تم تخصيص مرسى لها بكورنيش أسوان الجديد للتعامل مع الحوادث التي تقع بمجرى نهر النيل.

ووجه أشرف عطية مدير الإسعاف بالعدالة في التوزيع بين مختلف أنحاء المراكز والمدن مع ضرورة وضع السيارات الجديدة في أماكن حيوية وخاصة على الطرق السريعة بهدف التعامل الفوري مع أي حالات أو حوادث مرورية وخاصة طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى، بالإضافة إلى الإلتزام ببرامج الصيانة الدورية والشاملة لسيارات الإسعاف بالتنسيق مع توكيلات الشركات المصنعة لها .