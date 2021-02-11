شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض الحرارة 3 درجات الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، بيانًا بالظواهر الجوية المتوقعة غدًا، الجمعة، 12 فبراير وحتى الأربعاء 16 فبراير الجاري.

وستشهد الأحوال الجوية اعتبارًا من غد، الجمعة، انخفاضًا في درجات الحرارة بحوالي 2-3 درجات، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا.

وتسود شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.