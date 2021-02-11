شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار زوجة علي أبوالقاسم بعد سماع حكم المؤبد.. والأسرة: «كنا ننتظر البراءة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت ابتسام سلامة، زوجة المهندس على ابوالقاسم عقب سماع الحكم على زوجها بالمؤبد والغرامة 100 الف ريال والصادر من محكمة تبوك بالسعودية، في جلسة إعادة محاكمته، فيما عم الحزن منزل العائلة بمنطقة أطلس بمدينة اسوان.

واكد محمود حسن، ابن خال المهندس على، اننا راضون بقضاء الله وكنا ننتظر حكم البراءة لكن قدر الله وما شاء فعل، لافتا إلى أنه سيتم الاستئناف على الحكم امام المحكمة العليا والعمل على تفعيل الانابة القضائية، واعادة تقديم اوراق المتهمين المتورطين في القضية والمحكوم عليهم في مصر لاثبات براءة على، مطالبا المصريين بالوقوف خلف زوجة وأبناء المهندس على لحين حصوله على البراءة.

وكان المهندس «على» 38 سنة ويعمل مهندس بأحدي شركات المقاولات بالسعودية قد حكم عليه بالإعدام في القضية رقم 39245951 في 13 مايو 2018، على خلفية إتهامه بتهريب وجلب 800 ألف 676 قرص مخدر في أكتوبر 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت «هراس»، حيث ألقى القبض عليه بالمملكة العربية السعودية أثناء تسلُمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخلها بطريقة سرية حيث القي القبض عليه وتقديمه للمحاكمة وتم الحكم عليه بالاعدام، وتم اعادة المحاكمة لتصدر المحكمة السعودية حكمها اليوم بالمؤبد وغرامة 100 الف ريال.

المهندس المصري علي أبو القاسم - صورة أرشيفية

زوجة علي أبو القاسم

زوجة علي أبو القاسم

زوجة علي أبو القاسم

زوجة علي أبو القاسم

زوجة علي أبو القاسم