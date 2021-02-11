شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 213 ألف سيارة تستخدم الطريق الدائري يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية اليوم لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ أعمال تطوير وصيانة وتوسعة الطريق بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

بدأت الجولة بتفقد المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي لمتابعة معدلات التنفيذ، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي وجاري الانتهاء من ( إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه وتوسعة جميع الكباري في هذه المسافة )، كما تابع أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعي إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم.

بعدها توجه وزير النقل لتفقد المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، حيث تم متابعة التقدم في أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي، وكذلك التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الاوتوستراد.

وأكد الوزير على الشركات المنفذة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل واستمرا تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، والاهتمام بأعمال النيوجرسي واستمرار تنفيذ خطة إنارة الطريق ليكون الطريق مع الانتهاء من تطويره في شكل حضاري متميز، كما أكد وزير النقل على تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الانجاز في هذا المشروع الحيوي الهام الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه م ايقرب من 213 ألف سيارة يومياً، مشيرا إلى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها بالطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.