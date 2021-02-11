شكرا لقرائتكم خبر عن «باخوم» يرأس اجتماع المجلس الرعوي الرابع في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، اجتماع المجلس الرعوي بالإسكندرية، لمناقشة عدد من الأمور الرعوية والكنسية.

ودار الاجتماع حول أهمية المجلس الإيبارشية البطريركية، وهي ضرورة قصوى تجعل الواقع الرعوي ملموس، كما تساهم في تقديم حلول ومبادرات لأجل واقع أفضل.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعميق علاقات المحبة بين الرعايا في الإسكنردية وباقي الطوائف المسيحية وغير المسيحية ، كما تم أيضًا العمل في مجموعات مناقشة، عن رؤية المجلس للفترة القادمة.

تعميق المحبة بين المسلمين والمسيحيين .. "باخوم" يرأس اجتماع المجلس الرعوي الرابع في الإسكندرية (صور)

تعميق المحبة بين المسلمين والمسيحيين .. "باخوم" يرأس اجتماع المجلس الرعوي الرابع في الإسكندرية (صور)

تعميق المحبة بين المسلمين والمسيحيين .. "باخوم" يرأس اجتماع المجلس الرعوي الرابع في الإسكندرية (صور)

تعميق المحبة بين المسلمين والمسيحيين .. "باخوم" يرأس اجتماع المجلس الرعوي الرابع في الإسكندرية (صور)

تعميق المحبة بين المسلمين والمسيحيين .. "باخوم" يرأس اجتماع المجلس الرعوي الرابع في الإسكندرية (صور)