شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس الوزراء الأردني لتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الأردني نقل تحيات جلالة ملك الأردن للرئيس، معربًا عن حرص الأردن على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشيدًا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى الأردن، في ضوء ما يتمتع به البلدان الشقيقان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، معربًا عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، سواء ثنائيًا أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لاسيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فضلاً عن بحث الآليات الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة، بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا في المنطقة.

وتم التطرق إلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق «المصري- الأردني» في هذا الإطار، خاصةً في ظل نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية يوم ٨ فبراير الجاري، حيث تم تأكيد أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية